За выжигание лесов будут наказывать по-новому

Депутаты увеличили штрафы за выжигание лесов и торфяников. Фото: "Суспільне"

Верховная Рада поддержала законопроект об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров.

Закон увеличил штрафы за выжигание полей и лесов. Решение поддержали 311 депутатов на заседании 19 февраля, сообщает "Суспільне".

Землепользователей обязали не допускать выжигания сухой растительности или ее остатков. Не позволяют обкашивать земли прилегающие к торфяникам, полезащитных лесных полос лугов, пастбищ, участков со степной, водноболотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных и железных дорог.

Уничтожение, повреждение, выжигание полей, защитных лесных насаждений вдоль рек, каналов, вокруг водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений отныне будут наказывать штрафом от 3060 до 6120 грн. Выжигание растений в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда обойдется в штраф от 6120 до 12240 грн.

Уничтожение или выжигания растений на землях водного фонда в прибрежных защитных полосах и на островах, полосах отвода, береговых полосах водных путей будут наказывать штрафом от 3060 до 6120 грн. Для должностных лиц штрафы поднимут от 15300 до 21420 грн. За те же действия в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда штраф от 6120 до 12240 грн.

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Выжигание торфяников будут наказывать штрафом от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн. За поджог торфяников в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда будут налагать штраф от 6120 до 12240 грн, для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн.

Уничтожение подроста в лесах будут наказывать штрафами от 170 до 510 грн, для должностных лиц - от 510 до 1190 грн. Повреждение леса сточными водами, химическими веществами, нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами обойдется в штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, для должностных лиц - от 4250 до 5950 грн.

Засорение лесов будут наказывать штрафом от 1,7 тыс. до 2550 грн, для должностных лиц - от 4250 до 5950 грн. Повреждение лесоосушительных канав, дренажных систем и дорог на землях государственного лесного фонда будет стоить от 1,7 тыс. до 2250 грн.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3742, который регулирует вопросы осуществления габаритно-весового контроля на дорогах. Документ поддержали 308 народных депутатов. Законопроект предусматривает штрафы в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.