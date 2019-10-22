За военными преступлениями будет присматривать новый департамент ГПУ

В ГПУ создали новый департамент. Фото: vestuai.

В Генеральной прокуратуре Украины создали Департамент надзора по уголовных производствах в отношении преступлений, совершивших в условиях вооруженного конфликта.

В департамент будут входить два управления, то есть будет два отдела в каждом управлении, сообщает пресс-служба ГПУ.

"21 октября 2019-го генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", - написали в сообщении.

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Новый департамент будет наблюдать за расследованиями преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.

После 20 ноября 2019-го прокуратура потеряет функцию следствия, у нее останется лишь процессуальное руководство. В рамках реформы прокуратуры, которую предложил президент Владимир Зеленский, а принял парламент 9-го созыва, ликвидировали военную прокуратуру. По поводу этого были предостережения относительно будущего производств, которые она расследовала, а также о том, кто будет заниматься военными преступлениями.

Генпрокурор Руслан Рябошапка отмечал, что видит необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство по расследованию военных преступлений.

Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014-х, создан в ГПУ.