В ГПУ создали департамент по делам Майдана

Рябошапка подписал указ о создании комитета. Фото: "Цензор.нет"

Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах создано в ГПУ.

Приказ о создании департамента 21 октября подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В состав департамента будут входить три отдела, сообщает УНИАН.

"Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

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Одновременно в Генпрокуратуре ликвидировали Управление организации и процессуального руководства по уголовным производстваv о преступлениях специальной категории в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генпрокуратуры.

Верховная Рада должна изменить закон "О очистке власти", чтобы он соответствовал европейским стандартам. Такое мнение в интервью программе "Факты недели" на телеканале ICTV высказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.