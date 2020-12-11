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пятница, 11 декабря 2020 03:05

За убийство украинца выплатят компенсацию

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За убийство украинца выплатят компенсацию
Португальская полиция работает на месте убийства украинца. Фото: скриншот с видео

Правительство страны выплатить компенсации жене и детям убитого в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка.

"Я был на связи с португальским коллегой относительно убийства в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

40-летний украинец Игорь Гоменюк погиб в аэропорту Лиссабона в марте. Сначала сообщалось, что он умер от приступа эпилепсии.

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Позже португальские СМИ сообщили о возможной насильственной смерти. По подозрению в убийстве Гоменюка арестовали трех офицеров иммиграционно-пограничной службы.

В полиции заявили, что вероятное преступление было совершено в Центре временного содержания в аэропорту.

В польском городе Владиславово двух братьев-украинцев избили возле ночного клуба после разговоров на украинском языке. Один из пострадавших 18 суток находился в коме. Инцидент произошел 26 августа 2019.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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