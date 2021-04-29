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четверг, 29 апреля 2021 08:42

За сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. новых больных Covid-19

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За сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. новых больных Covid-19
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 11 627 новых больных коронавирусом. Из них детей – 518, медработников – 259.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 059 456 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 29 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 47 778 пациентов, из них 387 – за последние сутки. Выздоровели 1 635 333 пациента, за последние сутки – 18 442.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021) областях, Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев – 940 случаев / 7736 прививок;
Винницкая область – 276 случаев / 4015 прививок;
Волынская область – 345 случаев / 1467 прививок;
Днепропетровская область –1021 случай / 5791 прививка;
Донецкая область – 809 случаев / 1721 прививка;
Житомирская область – 385 случаев / 2273 прививки;
Закарпатская – 141 случай / 1080 прививок;
Запорожская область – 546 случаев / 1049 прививок;
Ивано-Франковская область – 184 случая / 916 прививок;
Киевская область – 341 случай / 5685 прививок;
Кировоградская область – 174 случая / 1466 прививок;
Луганская область – 271 случай / 539 прививок;
Львовская область – 667 случаев / 3889 прививок;
Николаевская область – 311 случаев / 2281 прививка;
Одесская область – 518 случаев / 2683 прививки;
Полтавская область – 666 случаев / 5640 прививок;
Ровенская область – 386 случаев / 1713 прививок;
Сумская область – 429 случаев / 2435 прививок;
Тернопольская область – 312 случаев / 1755 прививок;
Харьковская область – 1203 случая / 6234 прививки;
Херсонская область – 277 случаев / 2930 прививок;
Хмельницкая область – 461 случай / 1128 прививок;
Черкасская область – 444 случая / 3141 прививка;
Черновицкая область – 131 случай / 909 прививок;
Черниговская область – 389 случаев / 1993 прививки.

В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.

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