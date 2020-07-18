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суббота, 18 июля 2020 11:50

За сутки в Украине обнаружили 847 новых случаев Covid-19 - развернутая статистика

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За сутки в Украине обнаружили 847 новых случаев Covid-19 - развернутая статистика
Темпи виявлення нових хворих на Covid-19 в Україні уповільнюються.Фото: unsplash.com

Количество больных Covid-19 снизилась за прошедшие сутки в 8 областях Украины. По состоянию на утро субботы 18 июля в Украине выявлено 847 новых случаев Covid-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер. .

Сейчас в Украине на новую Коронавирусная недугов болеет 26109 человек, что на 70 больше, чем днем ​​ранее, со ссылкой на данные СНБО сообщает Интерфакс-Украина.

Наибольшее количество выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 137 случаев, и Киеве -108.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19, 1 человек умер и 25 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 496 человека (на 8 меньше, чем днем ​​ранее);

- в Волынской области подтверждено 31 новый случай заболевания Covid-19 и 94 случая выздоровления, сейчас в области болеет 1051 человек (на 63 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 9 новых случаев заболевания, один человек умер и 6 выздоровели, сейчас болеет 95 человека (на 2 больше за сутки);

- в Донецкой области 10 новых случаев заболевания, умерших и выздоровели за сутки нет, болеет 483 человека (на 10 больше за сутки);

- в Житомирской области 4 человека заболели и 15 - выздоровели, сейчас болеет 301 человек (на 11 меньше за сутки);

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- в Закарпатской области 89 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 47 случаев выздоровления, сейчас болеют 2624 человек (на 39 больше за сутки);

- в Запорожской области 7 новых случаев заболевания, новых случаев смерти нет, 6 выздоровели, сейчас болеет 104 человека (на 1 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 76 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, 18 выздоровели, сейчас болеет 1961 человек (на 57 больше за сутки);

- в Киеве 108 новых случаев заболевания, два человека умерли и 40 выздоровели, сейчас болеет 4309 человек (на 66 больше за сутки);

- в Киевской области 45 новых заболевших и 65 человек выздоровели, сейчас болеет 951 человек (на 20 меньше за сутки);

- в Кировоградской области нет новых случаев заболевания и случаев смерти в сутки, 10 человек выздоровели, сейчас болеют 33 человека (на 10 меньше за сутки);

- в Луганской области 5 случаев заболевания за сутки и 3 - выздоровление, сейчас болеет 25 человек (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 137 новых случаев заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 21 случай выздоровления, сейчас болеет 6358 человек (на 112 больше за сутки);

- в Николаевской области 6 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека выздоровели, сейчас болеет 95 человек (на 4 больше за сутки);

- в Одесской области 57 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 36 выздоровели, сейчас болеет 1340 человек (на 18 больше за сутки);

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти за сутки не зафиксировано, 3 человека выздоровели, сейчас болеют 25 человек (на 2 меньше за сутки);

-в Ровенской области 75 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 181 случай выздоровления, сейчас болеет 1352 человека (на 109 меньше за сутки);

- в Сумской области 3 новых случая заболевания, случаев смерти не зафиксировано, выздоровели 3 человека, сейчас болеет 42 человека;

- в Тернопольской области 36 новых случаев заболевания и 25 - выздоровление, сейчас болеет 831 человек (на 11 больше за сутки);

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- в Харьковской области 62 новых случая заболевания, 2 случая смерти, 25 человек выздоровели, сейчас болеют 1260 человек (на 35 больше, чем днем ​​ранее);

- в Херсонской области 2 случая заболевания и 2 - выздоровление, сейчас, как и днем ​​ранее, болеют 14 человек;

- в Хмельницкой области 21 новый случай заболевания, 14 - выздоровление, сейчас болеют 123 человека (на 7 больше за сутки);

-в Черкасской области 18 человек заболели, 1 умер и 1 выздоровела, сейчас болеют 173 человека (на 16 больше за сутки);

- в Черновицкой области 27 новых случаев заболевания, 114 выздоровели, сейчас болеет 1754 человека (на 87 меньше за сутки);

- в Черниговской области за минувшие сутки нет новых случаев заболевания, смерти и выздоровления от Covid-19, сейчас болеет 309 человек.

Количество умерших от связанных с коронавируса заболеваний в мире достигла состоянию на утро субботы 602656 человек, увеличившись за сутки на 13 445. Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 9 часов утра по киевскому времени насчитывалось 14 106 753 инфицированных Сovid-19. За сутки цифра увеличилась на 339 205 случаев - против 212 701 выявленных сутками ранее. В общем излечились от коронавирусной болезни почти 7,9 млн человек.

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