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четверг, 02 декабря 2021 08:28

За сутки от коронавируса умерло более 500 человек

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За сутки от коронавируса умерло более 500 человек
Вчера 13531 человек заболел. Фото: Reuters

За прошедшие сутки зафиксировали 13 531 новый случай коронавируса.

Среди новых больных 1346 детей и 240 медработников, сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 3003 человек. Случилось 525 смертей. 23 535 человек поправилось.

210 869 человек в сутки вакцинировали. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы 136 014 человек.

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Больше всего новых больных в Киеве – 1418.

В Украине за ноябрь сделали 7,05 млн прививок против Covid-19. В общей сложности провели более 24,7 млн ​​вакцинаций.

Вакцинировали четырьмя препаратами: Pfizer, Sinovac, Moderna и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу имеют 13,4 млн человек, двумя дозами привили 11,2 млн. человек.

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Дата
02
декабря

Ввели смертную казнь за разрушение станков

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