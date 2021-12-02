За сутки от коронавируса умерло более 500 человек

За прошедшие сутки зафиксировали 13 531 новый случай коронавируса.
Среди новых больных 1346 детей и 240 медработников, сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализировали 3003 человек. Случилось 525 смертей. 23 535 человек поправилось.
210 869 человек в сутки вакцинировали. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы 136 014 человек.
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Больше всего новых больных в Киеве – 1418.
В Украине за ноябрь сделали 7,05 млн прививок против Covid-19. В общей сложности провели более 24,7 млн вакцинаций.
Вакцинировали четырьмя препаратами: Pfizer, Sinovac, Moderna и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу имеют 13,4 млн человек, двумя дозами привили 11,2 млн. человек.
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