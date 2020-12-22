За сутки от коронавируса умерли 232 украинца

За последние сутки в Украине обнаружили 8513 новых больных коронавирусом. Из них детей - 415, медработников - 368.
Всего, по состоянию на утро 22 декабря, имеем 979 506 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 16 897 летальных. 232 пациентов умерли за последние сутки. Тогда как днем ранее фиксировали 80 смертей.
Преодолели болезнь 600 288 пациентов, из них за последние сутки - 14 020, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
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Ситуация в областях:
г. Киев - 102282 случая;
Винницкая область - 21 145 случаев;
Волынская область - 31 138 случаев;
Днепропетровская область - 54 147 случаев;
Донецкая область - 32 760 случаев;
Житомирская область - 36 810 случаев;
Закарпатская область - 27 303 случая;
Запорожская область - 48 454 случая;
Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;
Киевская область - 54022 случая;
Кировоградская область - 7861 случай;
Луганская область - 8994 случая;
Львовская область - 57 401 случай;
Николаевская область - 27 479 случаев;
Одесская область - 65503 случая;
Полтавская область - 32 506 случаев;
Ровенская область - 38 920 случаев;
Сумская область - 38 321 случай;
Тернопольская область - 32 579 случаев;
Харьковская область - 65 652 случая;
Херсонская область - 15 973 случая;
Хмельницкая область - 36 840 случаев;
Черкасская область - 35 413 случаев;
Черновицкая область - 38 555 случаев;
Черниговская область - 27 358 случаев.
Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа. Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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