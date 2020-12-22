За сутки от коронавируса умерли 232 украинца

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 979 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8513 новых больных коронавирусом. Из них детей - 415, медработников - 368.

Всего, по состоянию на утро 22 декабря, имеем 979 506 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 16 897 летальных. 232 пациентов умерли за последние сутки. Тогда как днем ​​ранее фиксировали 80 смертей.

Преодолели болезнь 600 288 пациентов, из них за последние сутки - 14 020, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 102282 случая;

Винницкая область - 21 145 случаев;

Волынская область - 31 138 случаев;

Днепропетровская область - 54 147 случаев;

Донецкая область - 32 760 случаев;

Житомирская область - 36 810 случаев;

Закарпатская область - 27 303 случая;

Запорожская область - 48 454 случая;

Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;

Киевская область - 54022 случая;

Кировоградская область - 7861 случай;

Луганская область - 8994 случая;

Львовская область - 57 401 случай;

Николаевская область - 27 479 случаев;

Одесская область - 65503 случая;

Полтавская область - 32 506 случаев;

Ровенская область - 38 920 случаев;

Сумская область - 38 321 случай;

Тернопольская область - 32 579 случаев;

Харьковская область - 65 652 случая;

Херсонская область - 15 973 случая;

Хмельницкая область - 36 840 случаев;

Черкасская область - 35 413 случаев;

Черновицкая область - 38 555 случаев;

Черниговская область - 27 358 случаев.

Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа. Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.