За сутки оккупанты продвинулись в районе Гостомеля - CNN

Россия выпустила 775 ракет в сторону Украины. Фото: defence-ua.com

Российские войска с начала войны сбросили на Украину 775 ракет. А за минувшие сутки оккупанты продвинулись в районе Гостомеля примерно на 5 километров, рассказал американским журналистам чиновник в Пентагоне.

Об этом сообщает CNN.

Российские войска пытаются продвигаться вдоль двух параллельных линий за пределами Киева. Часть – где-то "приблизительно 40 километров восточнее Киева". Другое, что интересно, "возможно, возвращается в Сумы". Почему – неизвестно", - рассказал чиновник.

Также сообщил 10 марта, что российские войска с начала войны выпустили 775 ракет "различных мастей и видов".

Ранее западные СМИ несколько дней сообщали, что под Киевом стоит 60-километровая колонна российской техники. Однако сейчас она рассеяна. Это показали спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.