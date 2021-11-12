За сутки обнаружили 24 058 случаев коронавируса

11 ноября в Украине обнаружили 24 058 новых случаев Covid-19.
Среди больных 1616 детей и 468 медработников, сообщает Министерство здравоохранения.
4318 человек были госпитализированы. 21 941 человек выздоровел. Произошло 750 летальных исходов.
279 136 человек были вакцинированы. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизировали - 137 789.
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91,1% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - невакцинированные.
Во Львовской области невакцинированные от коронавируса или люди без негативного теста не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом. Такие правила начнут действовать с 22 ноября. Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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