За сутки обнаружили 14 634 новых случая Covid-19

За сутки в Украине зафиксировали 14 634 новых случая Covid-19.

Заболели 999 детей и 173 медработника, сообщает Минздрав.

3912 человека за минувшие сутки госпитализировали. 330 летальных случаев.

4598 человек выздоровели.

За сутки провели 68 569 тестирований.

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Больше всего больных обнаружили в Харьковской - 1687, Одесской - 1262, Днепропетровской - 1065, Житомирской - 1042 и Запорожской - 1037 областях.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса.