За сутки обнаружили 14 634 новых случая Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1215
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1512
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5517
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 459
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4032
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3808
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1341
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 531
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4536
Фото
Все фото
10
12
9
3
10
Влюбленные пингвины &quot;атаковали&quot; украинских полярников: фото брачных страстей
Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Видео
Все видео
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 1836
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1548
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 936
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5427
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 171
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 08:42

За сутки обнаружили 14 634 новых случая Covid-19

  Комментировать
За сутки обнаружили 14 634 новых случая Covid-19
330 человек умерли от коронавируса за сутки. Фото: Reuters

За сутки в Украине зафиксировали 14 634 новых случая Covid-19.

Заболели 999 детей и 173 медработника, сообщает Минздрав.

3912 человека за минувшие сутки госпитализировали. 330 летальных случаев.

4598 человек выздоровели.

За сутки провели 68 569 тестирований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca

Больше всего больных обнаружили в Харьковской - 1687, Одесской - 1262, Днепропетровской - 1065, Житомирской - 1042 и Запорожской - 1037 областях.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За сутки обнаружили 14 634 новых случая Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Сын убитой королевы стал великим правителем

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 17362
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 10468
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 9990
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 8649
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 6039
Общество
Организацию карантина на местах будет проверять специальная группа
Организацию карантина на местах будет проверять специальная группа Просмотров: 108
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
 Просмотров: 414
Украинские подростки получат финансирование на развитие творческих способностей
Украинские подростки получат финансирование на развитие творческих способностей Просмотров: 63
Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей
Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей
10
 Просмотров: 810
Для семьи погибшей Украинский Галины Хатчинс собрали более $175 тысяч помощи
Для семьи погибшей Украинский Галины Хатчинс собрали более $175 тысяч помощи Просмотров: 189
Больше всего комментируют
8
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
3
"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий
3
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
2
В Украине обнаружили более 23 тыс. больных Covid-19
1
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Голосов: 57327
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть