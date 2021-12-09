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четверг, 09 декабря 2021 08:31

За сутки коронавирусом заболели более 12 тыс. человек

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За сутки коронавирусом заболели более 12 тыс. человек
465 человек умерли от коронавируса за сутки. Фото: Reuters

За прошедшие сутки зафиксировали 12 376 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди новых больных 1078 детей и 194 медработников, сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2449 человек. Случилось 465 смертей. Выздоровело 24 547 человек.

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178 796 человек за минувшие сутки вакцинировали. Первую дозу получили 69267 человек, полностью иммунизировали 109529 человек.

Всего в Украине за время пандемии скончался 89 901 человек.

Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса. Сыворотка, взятая у пациентов через месяц после прививки бустерной дозой, способна нейтрализовать Omicron на уровне, наблюдаемом после двух доз. Речь идет о противодействии спаечному белку "дикого" типа коронавируса.

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