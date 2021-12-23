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четверг, 23 декабря 2021 08:29

За сутки более 7 тыс. человек заболели коронавирусом

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За сутки более 7 тыс. человек заболели коронавирусом
Вчера 117443 человека вакцинировали против Covid-19. Фото: Pexels

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 7312 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди новых больных 585 детей и 182 медработника, сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 1691 человека. Произошло 275 летальных исходов. Выздоровел 16 521 человек.

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117 443 человека вакцинировали против Covid-19. Первую дозу получило 39 071 человек, полностью иммунизировано – 78 101. Дополнительную дозу получили 271 человек.

Еврокомиссия объявила о разработке быстрого метода обнаружения штамма коронавируса Omicron. Сущность метода заключается в применении модифицированного реагента, разработанного Совместным исследовательским центром ЕС. Новый реагент может быть быстро заказан изготовителями тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой Covid-19.

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