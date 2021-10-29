За сутки более 26 тыс. человек заболели коронавирусом

648 человек от коронавируса скончались. Фото: Reuters

За 28 октября в Украине зафиксировали 26 870 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Обнаружили 1824 больных детей и 491 медработника, сообщает Минздрав.

289241 человека вакцинировали. Одну дозу получили 214103 человека, полностью иммунизировали 75138 человек.

Госпитализировали за сутки 5463 человека. Погибли 648 человек. 9 784 выздоровело.

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Всего за все время пандемии умерло 66 852 человека.

94% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе – не вакцинированы.

В Моршине во Львовской области, где вакцинировано против Covid-19 почти 75% населения, только одну больную госпитализировали с коронавирусом. Женщина не вакцинирована.