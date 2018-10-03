За сон на работе будут платить деньги

Корпоративний тихий час в одном из финских офисов. Фото: yle.fi

В Хельсинки (Финляндия) работникам разрешили спать на работе за деньги компании-работодателя.

Финские профсоюзы пришли к выводу, что фирмы, которые позволяют своим сотрудникам вздремнуть на рабочем месте, финансово стабильнее. Также дневной сон повышает производительность работников во второй половине дня, когда темп работы обычно снижается.

В некоторых фирмах даже нанимают специалиста, который проводит корпоративный тихий час - помогает расслабиться и учит медитации, сообщает издание yle.fi.

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"Заставить себя расслабиться трудно, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже всередине дня, инструктор помогает сделать эту ментальную паузу, уйти в мини-отпуск на полчаса", - говорит инструктор Тиину Вайнио.

О пользе дневного сна (он составляет от 30 до 60 минут в зависимости от фирмы и распоряжений руководства) финские профсоюзы узнали из опросов работников различных компаний. Люди рассказывали об усталости на рабочем месте , физическом дискомфорте (боль в спине и суставах при сидячей работе) и желании поскорее покинуть рабочее место в конце рабочего дня.

Скорее всего, столичная практика спать на рабочем месте "перекинется" и на другие города страны.

Шестичасовой сон является идеальным для человека. Риск развития болезней сердца возрастает на 11% у тех, кто спит меньше 6 часов. А те, кто любит поспать больше 8 часов, имеют на 33% более высокий риск возникновения инсульта и развития ишемической болезни сердца.