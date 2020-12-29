За сколько можно пригласить в гости Деда Мороза

В этом году спрос на аниматоров упал на 23%. Фото: pinterest.com

Услуги аниматоров 2020 года стали дешевле.

Цена снизилась почти на 30% из-за низкого спроса на них, сообщили в "Завтраке с 1+1".

Всего в этом году спрос на аниматоров упал на 23%, в том числе на услуги и новогодних сказочных героев.

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Пригласить в гости Деда Мороза на 1 ч. будет стоить около 1,1 тыс. грн, на полчаса - 800 грн, 15 мин. - 500 грн.

Если пригласить Деда вместе со Снегурочкой, то придется за 1 ч. отдать в среднем 1,6 тыс. грн, полчаса - 1,1 тыс. грн, 15 мин. - 500 грн.

Украинцы в этом году планируют потратить меньшую сумму на новогодний стол, чем 2 предыдущих года. На праздничные угощения они потратят около 1,5 тыс. грн.