 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 3051
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 756
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1494
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2025
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1062
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2088
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1116
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1368
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 657
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 720
Фото
Все фото
8
10
9
29
3
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
Азовское море покрылось льдом
Азовское море покрылось льдом
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Активисты запустили в Крым флаг с посланиями
Активисты запустили в Крым флаг с посланиями
Видео
Все видео
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки
Директор Школы леди организовала флешмоб ко дню рождения Леси Украинки
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 243
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1287
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 576
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3420
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 720
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 216
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
воскресенье, 28 февраля 2021 20:39

За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
8

  Комментировать

Екатерина Дашевская рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Фото: dashevska_kateryna
Екатерина Дашевская рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Екатерина Дашевская рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Екатерина Дашевская рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Екатерина Дашевская рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии

Екатерина Дашевская с семьей переехала в Швейцарию. С мужем здесь воспитывают двоих детей. Украинка ведет блог, в котором рассказывает о путешествиях по стране и различных интересностях.

"Средние расходы на жизнь в Швейцарии - это как средняя температура по больнице. Здесь нет единого правильного ответа. Швейцария разделена на 26 кантонов. Каждый кантон имеет столицу, в которой жить дороже, чем в провинции. Расходы также различаются между кантонами. Например, жители кантона Цюрих тратят гораздо больше, чем те, кто живет в кантоне Ури. По уровню цен также выделяются пять крупнейших городов Конфедерации: Цюрих, Женева, Базель, Берн и Лозанна и их крупные мегаполисы. И наконец, в каждом кантоне коммуны имеют свои ставки налогообложения", - добавляет украинка.

В Лозанне в кантоне Во, где проживает Даша, квартира с одной спальней стоит $2200 на. Базовые коммунальные расходы (электроэнергия, отопление, вода, мусор) для квартиры площадью 85 м2 составляют до $220 / мес. Интернет – примерно $66 / мес. Обязательная медицинская страховка обходится минимум $330 в месяц (на ребенка –$88). В нашем кантоне Во она стоит $462 и $128 соответственно. Обязательный сбор за радио - и телевидение (независимо от того, имеется ли дома оборудование) составляет $368 в год из домохозяйства. Цены на билеты в общественном транспорте: короткая поездка $ 2.5 (действует 30 мин); $4 (1 ч). Если ездить постоянно на учебу, работу, выгоднее приобрести проездной. К примеру, абонемент (2го класса) для взрослого стоит: $4246 (годовой); $374 (месячный).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Картой можно рассчитаться даже на рынке – украинка о жизни в Нидерландах

"Поход в парикмахерскую-удовольствие не из дешевых, особенно для женщин. Женская стрижка в среднем стоит $55-77, мужская – до $55, детская – до $33. Окраска волос зависит от техники и длины волос, в среднем цены от $176 за процедуру. Расходы на одежду и обувь достаточно индивидуальны. В Швейцарии при сберегательном поиске можно выгодно закупиться онлайн. Благодаря регулярным акциям (сезонным, коллекции, праздничным и тому подобное) вещи известных брендов продаются иногда дешевле, чем в Украине", - говорит украинка.

На продукты питания уходит минимум $110 в неделю на одного человека. Местные жители обычно готовят дома, поскольку кушать в заведениях питания недешево: еда в недорогом ресторане обходится $28 с человека, а поход в ресторан среднего уровня – минимум $110 на два лица.

"Местные ездят закупаться в пограничные супермаркеты и на продовольственные базары Франции, в том числе на междугороднем автобусе. Общая стоимость перевозимых товаров (включая стоимость всех пищевых продуктов) превышает $330, в Швейцарии придется уплатить НДС. Также действуют ограничения по объему ввозимых продуктов таких, как мясо, мясные изделия, сливочное масло, сметана, масла, алкогольные и табачные изделия", - добавляет Даша.

Дома Даша готовит продукты национальной кухни.

"На первых порах в Швейцарии нам не удавалось найти некоторых ингредиентов в наших блюд, но постепенно все нашли: зеленую гречку украинского производства, итальянское сало (хоть не такое вкусное, как украинское, но на безрыбье и рак рыба), кефир Nestlé, сардинку для домашнего посола, сельдь. На красный борщ закупиться здесь не проблема – есть все и везде. Свекла продается сырой или фасованный отварной. А вот щавеля на зеленый борщ нет. Вареники - наше любимое семейное блюдо: с картошкой, с картошкой и сыром, к которым местный очень подходит. Это солоноватый зернисто-сливочный сыр. Однако для приготовления сырников он сам по себе не подходит. Впоследствии я изобрела способ, как их готовить, смешивая различные виды альпийских сыров", - добавляет.

Чаще всего в Швейцарии ищут специалистов R & D в инженерии, биотехнологиях, ИТ, бионике и тому подобное. Другую долю составляют работники международных организаций, дипломаты, экспаты. Чаще всего переезжают на работу менеджеры, маркетологи, финансисты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

В Польше издали обращение к украинцам

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 9702
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 8155
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 5364
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
 Просмотров: 4086
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 3960
Общество
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
10
 Просмотров: 252
"Я вынуждена просить даже незнакомых людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка
"Я вынуждена просить даже незнакомых людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка
 Просмотров: 207
Как вакцинируют украинцев, не холодно ли в мобильном госпитале и сколько стоит позавтракать с Одри Хепберн - в лучших фото на этой неделе
Как вакцинируют украинцев, не холодно ли в мобильном госпитале и сколько стоит позавтракать с Одри Хепберн - в лучших фото на этой неделе
12
 Просмотров: 99
Азовское море покрылось льдом
Азовское море покрылось льдом
9
 Просмотров: 594
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
6
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
3
В Польше издали обращение к украинцам
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 55389
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть