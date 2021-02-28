За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии

Фото: dashevska_kateryna

Екатерина Дашевская с семьей переехала в Швейцарию. С мужем здесь воспитывают двоих детей. Украинка ведет блог, в котором рассказывает о путешествиях по стране и различных интересностях.

"Средние расходы на жизнь в Швейцарии - это как средняя температура по больнице. Здесь нет единого правильного ответа. Швейцария разделена на 26 кантонов. Каждый кантон имеет столицу, в которой жить дороже, чем в провинции. Расходы также различаются между кантонами. Например, жители кантона Цюрих тратят гораздо больше, чем те, кто живет в кантоне Ури. По уровню цен также выделяются пять крупнейших городов Конфедерации: Цюрих, Женева, Базель, Берн и Лозанна и их крупные мегаполисы. И наконец, в каждом кантоне коммуны имеют свои ставки налогообложения", - добавляет украинка.

В Лозанне в кантоне Во, где проживает Даша, квартира с одной спальней стоит $2200 на. Базовые коммунальные расходы (электроэнергия, отопление, вода, мусор) для квартиры площадью 85 м2 составляют до $220 / мес. Интернет – примерно $66 / мес. Обязательная медицинская страховка обходится минимум $330 в месяц (на ребенка –$88). В нашем кантоне Во она стоит $462 и $128 соответственно. Обязательный сбор за радио - и телевидение (независимо от того, имеется ли дома оборудование) составляет $368 в год из домохозяйства. Цены на билеты в общественном транспорте: короткая поездка $ 2.5 (действует 30 мин); $4 (1 ч). Если ездить постоянно на учебу, работу, выгоднее приобрести проездной. К примеру, абонемент (2го класса) для взрослого стоит: $4246 (годовой); $374 (месячный).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Картой можно рассчитаться даже на рынке – украинка о жизни в Нидерландах

"Поход в парикмахерскую-удовольствие не из дешевых, особенно для женщин. Женская стрижка в среднем стоит $55-77, мужская – до $55, детская – до $33. Окраска волос зависит от техники и длины волос, в среднем цены от $176 за процедуру. Расходы на одежду и обувь достаточно индивидуальны. В Швейцарии при сберегательном поиске можно выгодно закупиться онлайн. Благодаря регулярным акциям (сезонным, коллекции, праздничным и тому подобное) вещи известных брендов продаются иногда дешевле, чем в Украине", - говорит украинка.

На продукты питания уходит минимум $110 в неделю на одного человека. Местные жители обычно готовят дома, поскольку кушать в заведениях питания недешево: еда в недорогом ресторане обходится $28 с человека, а поход в ресторан среднего уровня – минимум $110 на два лица.

"Местные ездят закупаться в пограничные супермаркеты и на продовольственные базары Франции, в том числе на междугороднем автобусе. Общая стоимость перевозимых товаров (включая стоимость всех пищевых продуктов) превышает $330, в Швейцарии придется уплатить НДС. Также действуют ограничения по объему ввозимых продуктов таких, как мясо, мясные изделия, сливочное масло, сметана, масла, алкогольные и табачные изделия", - добавляет Даша.

Дома Даша готовит продукты национальной кухни.

"На первых порах в Швейцарии нам не удавалось найти некоторых ингредиентов в наших блюд, но постепенно все нашли: зеленую гречку украинского производства, итальянское сало (хоть не такое вкусное, как украинское, но на безрыбье и рак рыба), кефир Nestlé, сардинку для домашнего посола, сельдь. На красный борщ закупиться здесь не проблема – есть все и везде. Свекла продается сырой или фасованный отварной. А вот щавеля на зеленый борщ нет. Вареники - наше любимое семейное блюдо: с картошкой, с картошкой и сыром, к которым местный очень подходит. Это солоноватый зернисто-сливочный сыр. Однако для приготовления сырников он сам по себе не подходит. Впоследствии я изобрела способ, как их готовить, смешивая различные виды альпийских сыров", - добавляет.

Чаще всего в Швейцарии ищут специалистов R & D в инженерии, биотехнологиях, ИТ, бионике и тому подобное. Другую долю составляют работники международных организаций, дипломаты, экспаты. Чаще всего переезжают на работу менеджеры, маркетологи, финансисты.