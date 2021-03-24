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четверг, 25 марта 2021 21:25

"За попытку списать выгоняют из университета - писательница рассказала об обучении в Германии

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Автор: Facebook
  В Германии профессора относятся к студенту как к равноправному и подстраивают учебный процесс удобством
В Германии профессора относятся к студенту как к равноправному и подстраивают учебный процесс удобством

Писательница из Донецка Ксения Фукс в 2009 году уехала учиться в Германию и поступила в Штутгартского Университета Медиа, который закончил в 2013 году по специальности "реклама и маркетинговые коммуникации".

О различиях между украинской и немецкой системами образования она рассказала Gazeta.ua.

"В Германии я увидела, что обучение может быть совершенно другим. Аудитории, отношение профессоров - все совсем другое. Я училась в Университете Медиа. В нашем распоряжении были последние новинки техники, своя фотостудия, киностудия, радио, компьютерные классы все на новейших маках с лучшим программным обеспечением. В Донецке, где училась до того, были старые учебники - еще советские, со старыми методами и теориями.

Обучение в Германии было связано очень сильно с практикой. Целый семестр мы должны были находиться на каком-то предприятии и заниматься практикой. Учиться было реально интересно. Получаешь то, что заслужил. Хорошие оценки дают за знания, а не за деньги, как в Украине. За попытку списать в Германии выгоняют из университета навсегда. Нарушение здесь не прокатит", - рассказала Ксения.

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"Понравилось и отношение к студентам. У нас буди такие в Донецке кадры, которые могли студентов и ослами обозвать, и идиотами. В Германии же профессора относятся к студенту как к равноправному и подстраивают учебный процесс для его удобства", - поделилась она.

Интервью с Ксенией Фукс читайте в журнале Країна.

Почти 20% украинцев выбрали бы обучение в университетах за рубежом. Об этом говорится в социологическом исследовании, которое провел Украинский институт будущего с 25 февраля по 4 марта этого года. Опросили 1353 человека.

Автор: Валерия Радзиевская
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