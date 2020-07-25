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суббота, 25 июля 2020 12:56

За пол года насчитали более 2000 коррупционеров - НАПК

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За пол года насчитали более 2000 коррупционеров - НАПК
В реестр коррупционеров включены 102 сотрудника Гуиса. Фото: Reuters

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) с начала года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек.

Большинство коррупционеров - работники, в том числе бывшие, Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в субботу, 25 июля.

При этом, 429 человек совершили уголовные преступления, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности.

Как отмечается, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудника ГУИС:

двуе из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
99 работников ГУИСа привлечены к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации;
один - к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

Также в реестр коррупционеров попали 175 полицейских.

-12 правоохранителей привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения:

-5 полицейских - за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции)

-7 полицейских попали в этот реестр за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения (два старших лейтенанта, три капитана, один майор и один подполковник).

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В то же время, 156 правоохранителей привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации.

За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

"7 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности. Из них 4 были освобождены за получение неправомерной выгоды или подарка; 3 получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов; 1 получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации ", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом, в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилась на 33%, а Гуиса - на 11%.

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверять декларации Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Также учреждение проверит электронной декларации министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, эксминистр Кабинета министров Дмитрия Дубилет, эксминистр здравоохранения Ильи Емца, эксминистр обороны Андрея Загороднюка, ексглавы МИД Павел Климкин, эксминистр культуры Евгения Нищука, председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

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25
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