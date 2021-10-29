За подделку Covid-сертификатов можно будет получить 8 лет тюрьмы

Власти планируют ужесточить наказание для тех, кто изготавливает или использует поддельные документы о вакцинации.
Максимальное наказание составит 8 лет лишения свободы, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
За многократное изготовление поддельных Covid-документов будет грозить лишение свободы до восьми лет. Также ужесточат наказание за использование подделок.
"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, штраф до 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.
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Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного Covid-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.
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