За подделку Covid-сертификатов можно будет получить 8 лет тюрьмы

За подделку Covid-сертификатов будут жестоко наказывать. Фото: Reuters

Власти планируют ужесточить наказание для тех, кто изготавливает или использует поддельные документы о вакцинации.

Максимальное наказание составит 8 лет лишения свободы, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

За многократное изготовление поддельных Covid-документов будет грозить лишение свободы до восьми лет. Также ужесточат наказание за использование подделок.

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, штраф до 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.

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Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного Covid-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.