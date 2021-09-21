За подделку Covid сертификатов введут уголовную ответственность

За подделку Covid сертификатов будут наказывать. Фото: mukachevo.net

За подделку "ковидних" сертификатов грозит уголовная ответственность.

"На ближайшем заседании правительства мы рассматриваем проект изменений в Уголовный кодекс, который передадим в Верховную Раду, где подделка "ковидних" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова".

Он обратился к тем, кто решил покупать поддельный ПЦР-тест, или "ковидний" сертификат.

"Во-первых - это опасность для вашего здоровья, во-вторых, мы четко говорим: сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины. Если кто-то из медицинских работников будет вовлечен в эти схемы, не полагайтесь ни на какую поддержку от Министерства здравоохранения. Мы первые политически и коммуникационно это "подсветим", - сказал Ляшко.

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"Нельзя дискредитировать кампании иммунопрофилактики еще и такими методами, потому что потом с этими "липовыми" справками люди попадают в реанимацию, и еще будут показывать нам, что это их вакцинация не защищает", - заявил министр.

Во Львовской области киберполиция задержала мужчину, который продавал фальшивые справки с отрицательным результатом на Covid-19 и Covid-сертификаты для пересечения границы. Рекламировал свои услуги в групповых чатах, где было более 15 тыс. подписчиков. Сертификат стоил 1,5 тыс. грн, справки с отрицательным тестом - 500 грн. Фигурант изготовил 50 сертификатов и более 300 справок.