За побочные эффекты Covid-вакцин в мире будут платить компенсации. Кабмин решил, что украинцам они не нужны

Минздрав предлагает внести изменения в закон "О лекарственных средствах". Фото: pixabay.com

Кабмин предлагает освободить производителей вакцины против Covid-19 от ответственности за любые последствия прививок. Якобы такая норма необходима для получения вакцины в пределах Covax.

Соответствующий законопроект зарегистрировали 15 марта. В Министерстве здравоохранения объясняют, что это необходимо сделать "с учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики Covid-19".

Минздрав предлагает внести изменения в закон "О лекарственных средствах". Те призваны освобождать от ответственности производителя, владельца регистрационного удостоверения, медработников и людей, которые вовлечены в кампании по вакцинации, за любые последствия Covid-вакцин.

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В конце февраля Всемирная организация здравоохранения согласовала план компенсации вреда здоровью, причиненного вакциной против Covid-19 для 92 бедных стран-участниц глобальной программы Covax, среди которых есть Украина. Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцины. Будут компенсировать вред при редких, но серьезных побочных эффектах. Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы. Она будет действовать до 30 июня 2022 года.