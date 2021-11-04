За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль

Государственная исполнительная служба впервые изъяла за штрафы и существенное превышение скорости автомобиль у водителя-должника.

Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии, сообщил 4 ноября заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в Facebook.

"Сказано - сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение. Два эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", - написал он.

Фото: facebook.com/Андрей_Гайченко

В Харькове системных нарушителей скоростного режима езды насчитывают до 10 человек, по данным журналистов. В Киеве - до 30. В общем в Украине - почти 150 водителей.

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2 ноября в Министерстве юстиции сообщили, что Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах. Толчком к такой радикальной позиции Минюста стали резонансные ДТП в Харькове.