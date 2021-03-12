За нарушение правил дорожного движения будут наказывать жестче. Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о более жестком наказание за нарушение ПДД. Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Верховная Рада приняла его еще 16 февраля 2021, говорится на официальном сайте президента Украины.

В документе говорится об увеличении штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление авто без водительских прав.

Усилили административную ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Увеличили ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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Закон распространяется и на полицейских, которым отныне разрешено записывать видео с обязательным вступлением его в протокол. Также документ позволяет полицейскому останавливать авто для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

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