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пятница, 12 марта 2021 18:02

За нарушение правил дорожного движения будут наказывать жестче. Зеленский подписал закон

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За нарушение правил дорожного движения будут наказывать жестче. Зеленский подписал закон
Зеленский подписал закон о более жестком наказание за нарушение ПДД. Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Верховная Рада приняла его еще 16 февраля 2021, говорится на официальном сайте президента Украины.

В документе говорится об увеличении штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление авто без водительских прав.

Усилили административную ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Увеличили ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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Закон распространяется и на полицейских, которым отныне разрешено записывать видео с обязательным вступлением его в протокол. Также документ позволяет полицейскому останавливать авто для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

В Киеве на ул. Ивана Выговского пьяный водитель маршрутки, перевозивший пассажиров, стал участником ДТП. Мужчина согласился пройти освидетельствование. Результат - 0,56 ‰. Выяснилось, что водитель утром прошел осмотр врача. Это подтвердили имеющиеся у водителя документы. В результате инспекторы составили админматериалы на водителя и врача, который допустил его к работе.

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