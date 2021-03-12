Пьяный водитель маршрутки с липовой справкой попал в ДТП

В Киеве на ул. Ивана Выговского пьяный водитель маршрутки, перевозивший пассажиров, стал участником ДТП.

Авария произошла 11 марта, сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Участники ДТП успели отменить вызов и отметили, что позвонили в полицию поспешно и не имеют претензий друг к другу. Однако патрульные обнаружили у водителя автобуса "Богдан" признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Мужчина согласился пройти освидетельствование. Результат - 0,56 ‰. Выяснилось, что водитель утром прошел осмотр врача. Это подтвердили имеющиеся у водителя документы.

В результате инспекторы составили админматериалы на водителя и врача, который допустил его к работе.

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Подобные инциденты с водителями маршрутных такси случаются часто. Так патрульные столицы поймали пьяного маршрутчика, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.