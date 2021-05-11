За нарушение масочного режима правоохранители составляют ежедневно до двух тысяч протоколов

Полиция составляет протоколы за нарушение масочного режима. Фото: Корреспондент

За нарушение масочного режима полиция составила более 260 тысяч админпротоколов за полгода.

"По Украине ежедневно полиция составляет 1500-2000 админпротоколов и люди несут ответственность за несоблюдение масочного режима. Таких протоколов составлено более 260 000 в течение полугода и уже уплачено штрафов более чем 8 миллионов гривен", - заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире Общественного радио.

Больше всего нарушителей было в Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, Харькове и Харьковской области и Днепре.

"Оштрафованы более чем 95 000 субъектов хозяйствования, в том числе менеджмент, развлекательные заведения, заведения общественного питания", - отметил Варченко.

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Для юридических лиц, ФЛП законом предусмотрен штраф за нарушение масочного режима в размере 3400-5100 грн (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ)). Для граждан предусмотрена админответственность за пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты в виде штрафа от 10 до 15 НМДГ (170-255 грн).