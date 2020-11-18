За месяц станем свидетелями чуда - астролог

В 2020 году человечество находится в переходном возрасте, который продлится следующие 3 года. Фото: pixabay.com

Через месяц 21 декабря берет свое начало Эра воздуха. Она приходит на смену Эри Земли, которая длилась от 26 января 1842 года. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Мы живем в период глобальных изменений на планете, поэтому трудно рассчитывать на стабильность. Как ведут себя дети в переходном возрасте? Действуют бессмысленно, разрушают все и не думают о последствиях. В 2020 году человечество находится в таком же переходном возрасте, который продлится следующие 3 года", - говорит астролог.

По ее словам, через месяц мы станем свидетелями чуда.

"Все будет меняться и многие не будут к этому готовы, - говорит Максимова. - Стихию Земли связывают с материальными ценностями. Сейчас деньги управляют миром. Стихия Воздух ассоциируется с информацией, наукой, общением, отсутствием границ. Скоро все станет наоборот: кто владеет информацией, тот будет владеть миром".

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От 21 декабря хорошо будут чувствовать себя люди, которые умеют быстро реагировать на внешние изменения, не держатся за прошлое, а с легкостью воспринимают все новое.

"Эра Воздух продлится до 31 октября 2219, - рассказывает Елена Максимова. - За это время изменится система ценностей человечества. Деньги будут терять свою значимость. Люди изобретут новые способы передачи информации, заговорят об отмене границ. Наступление новой Эры по-другому расставит политические и экономические акценты на планете. Появятся новые политические, экономические, научные и культурные лидеры. Америка будет терять свои позиции как экономический и политический лидер, Россия - как мировой агрессор. Переформотуеться существующая система государств-лидеров".

В течение недели с 16 по 22 ноября действуйте не спеша. Луна растет, энергии становится достаточно. Главное ее правильно распределять.