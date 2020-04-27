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За кулисами карантина продолжаются торги с Коломойским - Сюмар

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За кулисами карантина продолжаются торги с Коломойским - Сюмар

Украинцы массово выступают против карантинных мероприятий не потому, что они безответственные и не осознают опасность, а потому, что они фактически остались один на один с экономическими вызовами. Правительство Зеленского не предоставляет финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, не платит дополнительные деньги врачам, которые противостоят коронавирусу, а монобольшинство все дальше оттягивает принятие банковского закона, который способен разблокировать финансовую помощь от МВФ.

Об этом заявила в эфире канала "Прямой" народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

Она также отметила, что так называемый план поэтапного выхода из карантина нелогичный, и поэтому уже сегодня премьер Шмыгаль был вынужден заявить о его изменении.

"План, о котором нам рассказали, что мы имеем четыре этапа, если там будут какие-то цифры по заболеваемости. Посмотрели все - взялись за голову. Никто не понял, как это все на практике. Потому что сначала мы открываем салоны красоты - вторая очередь, а четвертая очередь - открываем общественный транспорт. У меня вопрос - парикмахерша на работу имеет такси ездить? Уже сегодня премьер будто сказал, что быть вторая, третья и четвертая очередь сразу и быстро. и почти мгновенно. Это свидетельство того, что действительно хаос, решения принимаются симптоматично. В турборежиме сказали одно - в турборежиме все взяли и поменяли", - отметила Сюмар.

"Украинцы бесспорно стали значительно более осторожны. Украинцы очень дисциплинированная нация. Но уже 45-й день карантина! Уже надо сформировать ответы, как мы будем выходить из карантина. Они лежат в плоскости государственных решений. Прежде всего - массовое тестирование. И не только группы риска. Но и на антитела. К чему пришли уже все развитые страны", - отмечает Сюмар.

Она также отметила, что украинские ученые, получив государственное финансирование, способные обеспечить разработку соответствующих тестов. Однако есть такое финансирование - неизвестно. Так же как и то, почему выделенные на эпидемию деньги не доходят до медиков.

"Мы выделили в бюджете, мы сделали фактически резервный фонд, которым вручную распоряжается Кабмин. Мы думали, что эти деньги пойдут на зарплаты медикам - не пошли. Их будто повысили на уровне закона на 300 процентов, но это на местных бюджетах. Местные бюджеты недополучают налоги, и они не платят медикам ", - констатирует Сюмар.

"Мы инициируем внеочередное заседание Рады. Оно должно было состояться как можно быстрее. Я не понимаю, почему там так тянут до четверга. Но ключевой вопрос - что должно Совет рассматривать. Наша позиция, что это должен быть закон о страховании медиков. Это должен быть закон о обязательное тестирование групп риска. Вся страна терпит огромные ограничения, связанные именно с коронавируса, сидит на карантине, а Совет рассматривает "хотелки", - отметила Виктория Сюмар.

"И последнее - это обычно" антиколомойський "закон. Закон о невозможности возврата Коломойскому ПриватБанка. Это очень важно, потому 150 миллиардов государство уже влила, забрав из кармана каждого украинца. И сегодня существуют - я уверена - определенные" договорняки "на Банковой с Коломойским . Потому что когда принимали в первом чтении этот закон - он небольшой. Его могли принять за основу и в целом. А дальше пошли эти торги, 16 тысяч правок. и теперь говорят, еще депутатам надо прочитать эти 16 000 правок Почему мы в среду не можем рассматривать уже в соответствии сми регламенту? По новому регламенту каждая фракция скажет, какие у нее 5 принципиальных поправок. Это означает, что дальше продолжаются какие-то торги с Коломойским. Поэтому закон немедленно надо ставить в повестку дня. Немедленно голосовать", - отметила представительница "Европейськои Солидарности".

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