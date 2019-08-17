За Грымчака не будут вносить залог

Жена Грымчака не будет собирать деньги. Фото: "24 канал"

За замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака не будут вносить залог.

Об этом заявила его жена Юлия Гримчак, передают "Буквы".

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - сказала она.

17 августа суд вынес новое решение о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Однако она пока еще не вступила в силу, и Грымчака должны отпустить, заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.