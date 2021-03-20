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суббота, 20 марта 2021 10:32

За год пандемии украинцы стали счастливее, но все равно отстают от стран-соседей

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Во "Всемирном отчете счастья 2021" Украина заняла 110-е место из 149 возможных.

Исследователи выяснили, как пандемия коронавируса повлияла на рейтинг счастья людей в разных странах мира, пишет "Радио Свобода".

Несмотря на Covid-19 Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге счастья по сравнению с отчетом 2020 года и на 23 ступеньки по сравнению с 2019 годом.

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Однако соседи Украины чувствуют себя значительно счастливее, чем украинцы.

Словакия получила 34-е место, Польша - 44-е, Румыния - 46-е, Венгрия - 53-е, Молдова - 65-е, Беларусь - 75-е, Россия - 76-е.

Украина по рейтингу счастья находится между Алжиром и Ираком.

Автор: radiosvoboda
  Рейтинг счастья среди стран мира.
Рейтинг счастья среди стран мира.

World Happiness Report составил мировой рейтинг счастья среди 149 стран. Уже 4 года подряд самой счастливой страной мира становится Финляндия. Далее следуют Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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