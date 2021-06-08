За два года украинцы стали беднее - опрос

Половина украинцев жалуются на ухудшение финансового обеспечения. Фото: pixabay.com

Половина украинцев недовольны своим финансовым положением. За последние два года оно ухудшилось у 54% опрошенных.

Улучшили свое финансовое положение за два года 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного 27 мая - 1 июня 2021 года.

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Среди экономических трудностей, с которыми столкнулись семьи опрошенных, 91,5% назвали повышение тарифов и рост цен на основные продукты питания. Снижение зарплат или пенсий назвали 35,4% респондентов, а полную или частичную потерю места работы - 31,9%.

42,9% респондентов считают, что основной причиной экономического кризиса в Украине является высокий уровень коррупции. 33,8% объясняют кризис некомпетентностью власти. Значительно меньше респондентов причинами считают войну на востоке Украины (10,6%) и пандемию коронавируса (8,3%).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров) с квотным отбором, опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Более 81 млрд грн задолжали украинцы за коммунальные услуги. Больше всего за газ, теплоснабжение и горячую воду. Эта сумма была актуальной на 1 февраля. Когда посчитают его, март и апрель - долги достигнут более 90 млрд. Правительство не хочет замечать этой проблемы.