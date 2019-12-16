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понедельник, 16 декабря 2019 04:15

YouTube будет удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами

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YouTube будет удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами
YouTube ужесточает правила пользования. Фото: РБК

На видеохостинге YouTube будут удалять комментарии и видео со скрытыми угрозами.

Руководство YouTube отметило, что решило продвинуть вперед свою политику, которая запрещает явные угрозы, и теперь модераторы будут отслеживать контент, подразумевающий насилие в отношении человека, сообщается в блоге компании.

Руководство заявило, что больше не будет разрешать контент с оскорблениями кого-то на основании расы, гендерного выражения или ориентации. В компании подчеркнули, что никто не должен подвергаться преследованиям.

Нововведение повлияет также на пользователей партнерской программы – YouTube перестанет вознаграждать авторов, чей контент будет нарушать новые правила. В первую очередь от партнерской программы отстранят каналы, в которых регулярно критикуется политика преследования YouTube.

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В компании отметили, что в третьем квартале 2019 года удалили более 16 млн комментариев, которые нарушили политику YouTube.

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