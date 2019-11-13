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среда, 13 ноября 2019 11:56

YASNO поможет снизить расходы на электричество
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  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO

В начале ноября три крупных поставщика электроэнергии, а именно "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги", объявили о начале работы под новым именем YASNO. Создание нового поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO стало новым этапом повышения качества энергетических услуг для 3,5 миллионов украинских семей в Киеве, Днепропетровской та Донецкой областях. Помимо стандартных услуг поставки электроэнергии YASNO будет помогать украинцам оптимизировать и сокращать потребление электроэнергии, повышая при этом комфорт.

В первую очередь, YASNO изменит качество предоставления услуг на местах, создав новые современные центры обслуживания клиентов – энергоофисы. Пятеро таких уже открыты в Киеве, Днепре и Мариуполе, а до середины 2020 года их будет уже 65. Их главное отличие от бывших центров обслуживания - это комфортное помещение, где будет приятно получить необходимый сервис. Кроме этого, YASNO будет экономить ваше драгоценное время, так как вы не будете тратить лишние часы на пребывание в энергоофисе.

  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO

Во-первых, для этого вводится зона экспресс-обслуживания. Место, где клиенты могут получить ответы на простые и быстрые вопросы без ожидания. Во-вторых, зона с терминалами самообслуживания для решения наиболее типичных вопросов, например, там можно передать показатели электроэнергии. В-третьих, работает предварительная запись онлайн. Как сообщили представители компании, с помощью системы электронной очереди в обновленных энергоофисах YASNO время ожидания обслуживания составляет не более 15 минут, а все онлайн-обращения компания планирует обслуживать в течение 1 рабочего дня. Кроме этого, для клиентов, которые посетили энергофис со своими детьми, предусмотрен игровой уголок для малышей.

  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO

Но главное, чем будет отличаться YASNO от других поставщиков, это предложения клиентам решения по энергоэффективности, которые помогут потребителям снизить расходы электроэнергии.

"Трансформация рынка электроэнергии и развитие технологий позволяет нам предложить целый комплекс услуг, готовых решений и продуктов по повышению энергоэффективности домохозяйств. Клиенты на нашем сайте yasno.com.ua и в нашем энергоофисе смогут заказать энергоэффективные наборы для уменьшения расходов на электроэнергию до 50%", – рассказал директор по развитию YASNO Александр Онищенко.

Речь идет об энергоэффективном наборе YASNO Smart, в которые входят двузонные счетчики электроэнергии с услугой быстрого подключения, умные розетки и LED-лампы, некоторыми моделями которых можно управлять через Wi-Fi со смарфтона.

  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO

"Мы, пожалуй, все знаем, что бытовой потребитель может платить вдвое меньше за электроэнергию, если он потребляет ее ночью. Но, чтобы воспользоваться этим правом, нужно приобрести двухзонный счетчик. Мы все занятые люди, решения по оптимизации потребления электроэнергии откладываем на потом. Потому что думаем: двухзонный счетчик, надо узнать, какие есть предложения, будет ли выбранный мною счетчик подходить к требованиям сетей, надо куда-то звонить, писать какие-то заявления. YASNO Smart предлагает уже готовое решение под ключ", - заявил Онищенко.

Второе, о чем нам рассказал директор по развитию YASNO – разумное освещение. Это энергоэффективные лампы, которыми вы можете управлять дистанционно с помощью мобильного приложения: включать, выключать их, менять яркость и даже цвет.

"Я лично установил себе данный набор в августе этого года. Заплатил за 4 лампочки, программируемую розетку и двухзонный счетчик. Получил на "Новой почте". Мастер пришел в удобное для меня время и за полчаса все установил и сам же поставил его на абонентский учет. Почему это нужно? Потому, что у меня есть, в первую очередь, большой бойлер и много других электроприборов, которыми пользуется моя семья. Двухзонный счетчик – это однозначный позитив, который нужно использовать", - заявил нашему изданию эксперт из энергоэффективности, представитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

При этом, YASNO, не предлагает вам много видов производителей. Эксперты по энергоэффективности уже выбрали для клиентов оптимальное решение по соотношению качества и цены, предоставляя два года гарантии. Кроме этого, YASNO гарантирует качество и безопасность продукции.

"Я никогда не задумывался о замене своего счетчика, или ламп. Я думал, это ничего не даст, что это лишние затраты моих средств. Но придя сюда, в энергоофис YASNO, специалисты за очень короткое время пояснили мне, как я смогу снизить потребления электроэнергии, эффективно ее использовать. Поэтому решил себе купить набор YASNO Smart", - рассказал нашему изданию один из первых клиентов нового энергоофиса Степан (30 лет).

  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO

Также, нам удалось разузнать в Киевской городской государственной администрации (КГГА), какая ситуация з двухзонными счетчиками в столице, пользуется ли он спросом в киевлян.

"Использование двухзонных счетчиков уже имеет успех, люди уже ставят их себе. Такие счетчики пользуются популярностью во многих областях, в Киеве многие себе их ставят. Я думаю, за ними будущее, ведь люди начинают считать деньги", - заявил советник заместителя главы КГГА по вопросам жилищной политики Олег Попенко.

В свою очередь, YASNO на этом не останавливается. Как нам сообщили, если клиент захочет стать еще более энергонезависимым, он сможет приобрести крышные солнечные панели, которых хватит для обеспечения своего дома "чистой" электроэнергией. Кроме этого, будет возможность получить дополнительный доход от продажи излишне произведенного электричества по "зеленому" тарифу.

"Установку, подключение таких панелей и оформление "зеленого" тарифа мы берем на себя. Таким образом, мы экономим ваше время. Есть еще одно новшество, для накопления энергии можно использовать домашние аккумуляторы YASNO Efficiency", - уточнил Онищенко.

Также, специалисты YASNO отметили повышение спроса на электромобили. Поэтому, компания намерена развивать направление YASNO E-mobility – сеть скоростных зарядок для электромобилей. Кроме этого, те, кто уже имеют данный экологический транспорт передвижения, смогут заказать домашнее зарядное устройство, и помимо зарядки собственного автомобиля, присоединиться к сети зарядных станций, чтобы получать дополнительный доход для семьи или бизнеса.

  "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO
"Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" объявили о начале работы под новым именем YASNO

Появление такого бренда, как YASNO, показывает, что поставщики, могут предоставлять качественный сервис, экономить время потребителей электроэнергии и комплексно удовлетворять энергетические потребности клиентов.

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