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среда, 13 октября 2021 15:01

Wizz Air запускает 26 новых авиарейсов из четырех украинских городов

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Wizz Air запускает 26 новых авиарейсов из четырех украинских городов
Wizz Air планирует запустить 12 новых направлений из Киева. Фото: pixabay.com

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь самолетов, увеличив их общее количество с четырех до 11.

Также планирует запустить 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова, сообщила авиакомпания на пресс-конференции в среду.

"Пять новых самолетов разместят в Киеве дополнительно к трем, которые уже базируются в столице. Еще два самолета получат базу во Львове. Также на карте авиасообщения с Украиной у Wizz Air появится четыре новые страны - Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды. Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира", - говорится в сообщении.

Новые направления Wizz Air из Украины:

- Киев – Аликанте, со 2 июля 2022 года;

- Киев – Барселона, с 1 мая 2022 года;

- Киев – Базель (Мюльхаус-Фрайбург), с 1 августа 2022 года;

- Киев – Брюссель (Шарлеруа), с 19 декабря 2021 года;

- Киев – Ханья, со 2 августа 2022 года;

- Киев – Эйндховен, с 18 декабря 2021 года;

- Киев – Мадрид, с 3 мая 2022 года;

- Киев – Малага, со 2 мая 2022 года;

- Киев – Ницца, с 3 мая 2022 года;

- Киев – Париж (Бове), с 17 декабря 2021 года;

- Киев – Пальма-де-Майорка, с 1 августа 2022 года;

- Киев – Порто, с 1 июля 2022 года;

- Львов – Афины, с 4 июня 2022 года;

- Львов – Барселона, с 28 марта 2022 года;

- Львов – Брюссель, с 1 июня 2022 года;

- Львов – Эйндховен, с 27 марта 2022 года;

- Львов – Мадрид, с 27 марта 2022 года;

- Львов – Париж (Бове), с 28 марта 2022 года;

- Львов – Ницца, с 1 июня 2022 года;

- Львов – Салоники, со 2 июня 2022 года;

- Львов – Венеция, со 2 июня 2022 года;

- Харьков – Пардубице, со 2 июня 2022 года;

- Харьков – Рим, с 31 октября 2021 года;

- Харьков – Салоники, с 29 марта 2022 года;

- Одесса – Афины, со 2 июля 2022 года;

- Одесса – Пардубице, со 2 июля 2022 года;

- Одесса – Лондон, с 27 марта 2022 года.

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Wizz Air начала работать в Украине в 2008 году. За это время авиакомпания перевезла 11 млн пассажиров, обслужив 91 направление в 18 стран. Локальная команда Wizz Air в Украине состоит из более чем 140 человек.

12 октября Украина и ЕС подписали соглашение об общем авиационном пространстве. На подписании были: президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмигаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол Словении в Украине Томаш Менцин. Соглашение имеет целью уравнять в правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, а также уменьшить цены на билеты.

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13
октября

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