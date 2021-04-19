What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть

Видео об Украине, от которого перехватывает дыхание. Фото: скриншот с видео

Фотограф и пилот FPV-дрона Назар Дорош опубликовал новое видео What is Ukraine. Его цель - показать красоту родной страны.

Ролик появился на YouTube-канале автора.

"Об Украине говорили разное и часто не о хорошем, но это пережитки прошлого. Мы должны учиться сеять плоды добра в своем сознании и всегда стремиться к лучшему, не забывая о проблемах", - говорится в описании видео.

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На кадрах сняты различные уголки и достопримечательности Украины. В частности, Карпаты, скалы Довбуша, озеро Синевир и Киев.

По словам Дороша, работа иллюстрирует стремление, талант людей и раскрывает живописность нашей земли.

Видео под названием What is Ukraine набрало миллионы просмотров. Его создал и опубликовал в Instagram Назар Дорош. С тех пор к флешмобу приобщаются многие граждане, показывая особенности своей профессии и не только. В частности, украинские военнослужащие. Они смонтировали видео и показали мужество и отвагу Вооруженных Сил.