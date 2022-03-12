Взяли в плен "вагнеровца" частной военной компании

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В Кировоградской области в плен СБУ попал боевик российской частной военной компании "Вагнер" 38-летний Дмитрий Пустовит.

Он хвалится своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-215 годах.

"Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов", – говорит оккупант.

Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов.

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Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.

Но для окупантов в Украине открыто только одно направление.

Отдельный отряд спецназначения "Азов" взял в плен одного из мобилизованных солдат ДНР. Российское командование использует таких, чтобы они шли вперед. Мужчина родом из города Снежное Донецкой области. Работал в местном управлении соцзащиты. 22 февраля 2022 его забрали в армию. Приказ о мобилизации поступил из Москвы. Потребовались люди, которых первыми пустят в ход. Это помогло бы россиянам находить позиции украинской армии.