Выяснили, в каких автомобилях реже ломаются двигатели

Тойоту признали самым надежным автомобилем Фото: besplatka.ua

Самым надежным автомобилем в мире назвали Toyota. Их моторы оказались "выносливыми".

Список опубликовали эксперты американской компании CarMD, которые исследовали шесть миллионов авто. Они были выпущены за последние 22 года. Эксперты отследили количество поломок двигателей по каждой марке исследуемых автомобилей.

На втором месте оказались машины марки Acura, третье почетное место заняли автомобили фирмы Hyunday.

Также в первой пятерке самых надежных автомобилей в мире оказалась продукция, выпущенная автопроизводителями Honda и Mitsubishi.

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Также надежными были признаны автомобили таких марок, как Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.

Почти 2800 транспортных средств оформили в Украине после начала действия новых правил растаможивания авто. Только за 13 декабря осуществили таможенное оформление 575 автомобилей, за которые уплачены 38 млн гривен. По состоянию на 14 декабря, с начала действия новых правил ввоза транспортных средств 25 ноября было оформлено почти 2,8 тыс. транспортных средств на еврономерах.