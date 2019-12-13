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пятница, 13 декабря 2019 10:41

Выяснили причины низкой рождаемости в выходные дни

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Выяснили причины низкой рождаемости в выходные дни
Родители и врачи часто стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные Фото: kf-ks.info

В Украине в выходные дни значительно меньшее количество родов, чем в будни. Кесарево сечение чаще всего назначают на вторник.

Установлена ​​закономерность несколько пугает, говорит министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!", - говорит Дубилет.

Министр добавил, что эксперты нашли объяснение. Родители и врачи часто стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение.

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"Почему эта статистика пугает Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то других соображений ", - сказал он.

Правительству предлагают увеличить помощь при рождении ребенка. Об этом говорится в постановлении Верховной Рады, которым в первом чтении утвердили проект бюджета на 2020 год.

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