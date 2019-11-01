Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты

Правительству предлагают увеличить помощь при рождении ребенка. Об этом говорится в постановлении Верховной Рады, которым в первом чтении утвердили проект бюджета на 2020 год.

Gazeta.ua разобралась, сколько платит государство на новорожденного и как надо изменить механизм начисления денег.

Сколько получают при рождении ребенка?

На каждого новорожденного государство выплачивает 41,3 тыс. грн. Из них 10,3 тыс. грн родители получают сразу. В течение следующих трех лет имеют по 840 грн ежемесячно. До 2014-го помощь при рождении ребенка была дифференцированной. Зависела от количества детей. Кроме того, деньги выплачивали в течение 6 лет. Так, на первого ребенка насчитывали 30 прожиточных минимумов, второго - 60, каждого последующего - 120. Родители получали от 25,5 до 124 тыс. грн.

Автор: jwoman.in.ua Рассматривают возможность увеличить выплаты при рождении первого ребенка до 100 тыс. грн. За второго обещают 200 тыс. грн, каждого последующего - 400 тыс. грн.

Как предлагают изменить помощь?

Рассматривают возможность увеличить выплаты при рождении первого ребенка до 100 тыс. грн. За второго обещают 200 тыс. грн, каждого последующего - 400 тыс. грн. Сначала родителям будут выплачивать 25% суммы - 25, 50 и 100 тыс. грн соответственно. Остальное будут получать равными частями в течение 3 лет.

Часто родители тратят детские деньги на себя. Как изменить механизм выплаты помощи, чтобы не было злоупотреблений?

Повышать помощь при рождении ребенка надо. Это один из элементов социальной политики государства, считает финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Необходимо кардинально менять механизм начисления денег. За образец брать опыт европейских стран, где выплаты имеют жесткий целевой характер. После рождения ребенка открывают социальный счет, на который причисляют деньги. В зависимости от модели финансирования его пополняют раз в месяц или квартал", - говорит он .

Родители не смогут тратить средства на что-либо - еду, алкоголь или новый телефон. Государство перечисляет случаи, когда семья может взять деньги. Например, обучение, лечение, отдых ребенка. Первоочередные физиологические потребности новорожденных родители должны обеспечивать самостоятельно.

"Государство не должно придумывать, куда девать свои деньги. Вместо этого нужно сформировать перечень расходов, связанных с рождением ребенка. Это может быть как няня, так и учебные курсы, оздоровления ребенка, пакет малыша. Надо начислять деньги на специальный социальный счет. А какие расходы первоочередные, а какие - второстепенные, будут решать родители. Когда государство отдельно выделяет средства на формирование пакета новорожденного или услуги муниципальной няни, появляются элементы коррупции, искусственности, социальной несправедливости", - говорит финансист.

Автор: Мінсоцполітики Программа поддержки семей "муниципальная няня" начала действовать в январе 2019-го. В госбюджете на программу правительство заложило 500 млн грн.

По словам Алексея Куща, с помощью современных финансовых технологий возможно создать систему контроля за целевыми счетами. Последние стоит открывать в государственных банках.

"Родителям придется подтверждать, на что собираются потратить деньги. Надо вводить систему наказаний за нецелевое использование государственных выплат", - добавляет эксперт.

Какой должна быть помощь на детей?

Помощь должна быть адресной. Необходимо разделить семьи с высокими, средними и низкими заработками.

"Люди со средним достатком могут откладывать деньги на учебу или отдых детей. Спектр целевых расходов для людей с низкими доходами надо расширять. В общем ребенку необходимо не меньше прожиточного минимума. Неважно, как он получит эти деньги - за счет родителей или помощи от государства. Допустим, что совокупный доход семьи из трех человек составляет 11 тысяч гривен в месяц. Реальный прожиточный минимум - 4200 гривен. Соответственно на трех - 12 600 гривен. На ребенка государство должно начислять минимум 1600 гривен, которых не хватает. Эти деньги надо выплачивать до совершеннолетия ребенка", - считает Алексей Кущ.

Автор: cheline.com.ua С сентября 2018-го родители при выписке из роддома бесплатно получают "пакет малыша". Это набор необходимых вещей для первых месяцев жизни новорожденного.

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Есть мнение, что повышение помощи положительно повлияет на рождаемость. Что еще нужно, чтобы в семьях украинцев было больше детей?

Государство должно создавать серьезные механизмы долгосрочной социальной стабильности. В Украине не действует накопительная пенсионная система, которая позволила бы обеспечить себе старость. Нет качественной медицинской, страховой и образовательной систем. Недостаточная поддержка молодых семей в плане жилья, доступных кредитов.

"В азиатских или африканских странах высокая рождаемость связана с культурными, ментальными и религиозными особенностями. Для Украины, которая относится к европейскому типу, срабатывает эффект "благополучной страны". Люди, когда видят неблагоприятные условия, подсознательно опираются рождению ребенка", - говорит финансист.

Заявления на получение компенсации в рамках правительственной программы "муниципальная няня" подали 1100 человек. Из них только 665 получили частичное возмещение услуг няни.