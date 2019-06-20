Цифры шокируют: сколько семей получили деньги на няню

В Украине программа поддержки семей "муниципальная няня" начала действовать в январе 2019-го. Фото: ogo.ua

Заявления на получение компенсации в рамках правительственной программы "муниципальная няня" подали 1100 человек. Из них только 665 получили частичное возмещение услуг няни.

Программа в Украине действует с января 2019 года. Тогда Кабмин принял соответствующее постановление, передает ubr.ua.

Родителям предлагают компенсировать часть стоимости услуг няни для ребенка до 3 лет в сумме 1626 грн. Это прожиточный минимум на ребенка до 6 лет.

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На программу в госбюджете на 2019-й заложили 500 млн грн.

Таким образом правительство планировало вывести из тени труд домашнего персонала. Также помочь молодым семьям оплатить услуги няни. Компенсацию планировали выплатить 25 тыс. семей.

Чтобы получить деньги, родителям нужно самостоятельно найти няню и заключить с ней официальный договор о трудоустройстве. После этого необходимо подать документы в отделение соцзащиты по месту жительства. Также приложить копию договора с няней, свидетельство о рождении ребенка, копию страниц паспорта мамы, подтверждающие документы об оплате услуги няни. В последнем речь идет о выписке с банковского счета, расчетную квитанцию.