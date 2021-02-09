Выяснили, чем полезен нудизм

Эксперты разделили 27 мужчин и 24 женщины на 2 группы. Фото: pixabay.com

Нудизм влияет на самооценку и улучшает восприятие собственного тела.

Ученые провели научный эксперимент, узнав, как раздевание на людях влияет на уверенность и отношение к своему телу, пишет Journal of Sex Research.

Эксперты разделили 27 мужчин и 24 женщины на 2 группы. 1-я группа добровольцев знакомилась друг с другом в течение некоторого времени и просто общалась. 2-я делала то же, но без одежды.

До начала эксперимента специалисты провели инструктаж, где рассказали о правилах поведения. Добровольцы предварительно заполнили анкету с вопросами о своем теле и самооценке. В конце эксперимента люди в группе без одежды чувствовала себя гораздо увереннее и не так критично относилась к собственному телу. У 1-й группы результаты не изменились.

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