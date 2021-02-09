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вторник, 09 февраля 2021 09:16

Выяснили, чем полезен нудизм

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Выяснили, чем полезен нудизм
Эксперты разделили 27 мужчин и 24 женщины на 2 группы. Фото: pixabay.com

Нудизм влияет на самооценку и улучшает восприятие собственного тела.

Ученые провели научный эксперимент, узнав, как раздевание на людях влияет на уверенность и отношение к своему телу, пишет Journal of Sex Research.

Эксперты разделили 27 мужчин и 24 женщины на 2 группы. 1-я группа добровольцев знакомилась друг с другом в течение некоторого времени и просто общалась. 2-я делала то же, но без одежды.

До начала эксперимента специалисты провели инструктаж, где рассказали о правилах поведения. Добровольцы предварительно заполнили анкету с вопросами о своем теле и самооценке. В конце эксперимента люди в группе без одежды чувствовала себя гораздо увереннее и не так критично относилась к собственному телу. У 1-й группы результаты не изменились.

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Подростки способны перенимать настроение друзей, особенно если оно негативное. В то же время они толерантны к перепадам настроения окружающих. Несмотря на то, что подросток рискует перенять негативный настрой товарища, он все же может повлиять на него своим позитивом.

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