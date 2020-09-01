Высший совет правосудие не будет транслировать заседание по делу "Пленок Вовка"

ВРП не будет транслировать заседание по делу "Пленок Вовка". Фото: Pixabay

Высший совет правосудия отказался проводить трансляцию заседания по делу против судей Окружного административного суда г. Киев. Речь идет о судьях Павле Вовке, Евгении Аблове, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Владимире Келеберды и Игоре Качуре. Их подозревают в попытках захватить государственную власть, вмешательстве в работу органов судейского управления и коррупции. Об этом сообщили в ВРУ.

"Прямая трансляция заседаний ВСП осуществляется в соответствии с Регламентом Высшего совета правосудия. Согласно п. 6.1. Регламента ВСП, видеотрансляция заседаний Совета может происходить только при наличии ходатайств (согласия) всех сторон (лиц, в отношении которых рассматривается вопрос повестки дня), по результатам рассмотрения которых Совет принимает соответствующее решение ", - написала пресс-служба ВСП.

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Ходатайство о видеотрансляции подали ОО "Центр противодействия коррупции", Фонд DEJURE и "Автомайдан". Активисты обратились к ВСП, чтобы получить доступ к открытому и беспристрастному рассмотрению дела об отстранении судей. Совет правосудия заявил, что общественные организации не являются сторонами по делу, поэтому не могут видеть трансляцию.



Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Его подозревают в создании преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, создании искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

По данным следствия, воплощая план по захвату власти, Вовк использовал широкий круг связей в государственных органах.