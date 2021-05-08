Высокое давление и шум в ушах - астрологиня поразила прогнозом на 9 мая

9 мая уязвимой будет кожа. Придется бороться с аллергией и высыпаниями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Воздержитесь от операции на органах репродуктивной системы, - говорит астролог. - Результат будет минимальный, есть риск потерять много крови. Наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению. Может появиться шум в ушах. Имейте под рукой проверенные препараты. Возможны сбои в обмене веществ. Не стоит садиться на диету или экспериментировать с экзотическими продуктами. Это может сказаться на вашей внешности".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Не переохлаждайте суставы, чтобы не спровоцировать артрит.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Хорошо проветривайте квартиру перед сном. Тогда снотворное не понадобится.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Не верьте поставленным диагнозам. С вас могут вытянуть деньги на лечение, которого не нуждаетесь.
Рак (22 июня - 22 июля)
Неделя будет непростой. Вас могут подставлять и обманывать те, кому доверяли годами. Придется отвечать за чужие ошибки и конфликты. Не несите плохих эмоций домой.
Лев (23 июля - 23 августа)
Боль в шейном отделе позвоночника заставит завершить работу раньше. Запишитесь на гимнастику или йогу.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Прогнать бессонницу помогут любимые книга или мелодрама.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Налегайте на салаты из шпината. Откажитесь от кетчупа и майонеза.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Медицинское обследование планируйте на начало недели. Врачи будут ставить точные диагнозы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В поддержке нуждается печень. Замените мясные котлеты на рыбные, откажитесь от колбас.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Дети заставят понервничать. Вместо того, чтобы осуждать, поделитесь собственным опытом и подставьте свое плечо.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Самочувствие улучшит утренний секс.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не игнорируйте боли в груди. К кардиологу и гинекологу стоит идти в четверг.
Астролог рассказала, для кого эти выходные станут особенными.
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