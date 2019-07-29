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понедельник, 29 июля 2019 10:19

Высокая точность огня: тайцы довольны украинским "Оплотом"

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Высокая точность огня: тайцы довольны украинским &quot;Оплотом&quot;
Тайцы очень довольны украинскими "Оплотами", которые имеют высокую точность огня Фото: narodna-pravda.ua

Генеральный директор харьковского завода им. Малышева Александр Хлань утверждает, что украинские танки "Оплот" имеют ряд преимуществ перед российскими танками и интересуют другие страны. Недавно состоялись масштабные учения в Таиланде, в которых принимали участие наши танки.

Тайцы довольны украинскими "Оплотами", которые имеют высокую точность огня, пишет Апостроф.

"Оплот" хорош именно для жаркого и влажного климата, для высокогорья. Его двигатели могут работать в условиях полной задымленности и песчаной пыли. Помните, во время иракской кампании американские "Абрамсы" останавливались? У них турбины разрушались из-за попадания в них песка. А наш танк может действовать в любых условиях. Уверен, что у него очень большой экспортный потенциал", - отметил Хлань.

Хлань не уточнил, были ли новые варианты контрактов, подобные тайскому. Сказал, что не будет раскрывать коммерческую тайну. Топ-менеджер добавил, что украинский бронетехникой интересуются страны Юго-Восточной Азии, Африки, а в последнее время - Латинской Америки.

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"Но нам нужно эксплуатировать тот же "Оплот" внутри страны. Трудно продавать технику, которая не используется в собственной армии", - сказал Хлань.

Министерство обороны Украины в 2019-м не заключало контракты на изготовление танков БМ "Оплот".

Причиной этого являются российские детали в составе боевой машины, которые до сих пор не удалось заменить украинскими или иностранными аналогами, пишут Донбасс.Реалии.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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