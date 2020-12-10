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четверг, 10 декабря 2020 18:47

Выпустили сериал, который учит финансовой грамотносте

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Выпустили сериал, который учит финансовой грамотносте
Зрители смогут получить сертификат о прохождении курса. Фото: pinterest.com

В Украине запустили сериал о процессах управления финансами.

"10 вопросов финансовом коучу" создало Министерство цифровой трансформации совместно с Национальным банком Украины при поддержке проекта Международной финансовой корпорации.

"10 вопросов финансовом коучу" - это образовательный сериал, целлью которого является популяризация концепции финансовой грамотности и дать нашим зрителям базовое понимание процесса управления финансами, которое через любые причины люди не получили в рамках общего образования", - отметила во время презентации заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает Укринформ.

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По ее словам, знания, полученные после просмотра сериала, можно будет применять в планировании семейного бюджета.

В сериале рассказывают, что такое кредит, какие бывают депозиты, что такое фонд гарантирования вкладов и как выбрать банк. В конце сериала зрители смогут пройти тест и получить сертификат, удостоверяющий его знания, полученные во время просмотра курса.

Минцифры использует 128 млн грн для повышения доступа населения к электронным услугам. Проект называется "Электронные, инклюзивные, доступны: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине".

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Дата
10
декабря

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

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