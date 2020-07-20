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понедельник, 20 июля 2020 08:06

Выходные в августе: украинцы будут отдыхать больше, чем обычно

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Выходные в августе: украинцы будут отдыхать больше, чем обычно
Из-за празднования Дня независимости в Украине будет дополнительный выходной 24 августа. Фото: unsplash.com

Украинцы в августе будут отдыхать 11 дней. Кроме традиционной субботы и воскресенья, будет дополнительный выходной в понедельник - 24 августа.

Таким образом, страна будет иметь 3 дня выходных подряд - 22, 23 и 24 августа. Это связано с празднованием Дня независимости Украины.

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Его на государственном уровне празднуют ежегодно с 1991 года. Тогда 24 августа Верховная Рада УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

Рабочими в августе 2020-го будут 20 дней.

Украинцы ищут способы, как отдохнуть. Настоящий туристический бум переживает Одесса. Пляжи, улицы и рестораны переполнены туристами, а в ночных клубах Аркадии - ажиотаж. И все это на фоне заявлений об усилении карантина.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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