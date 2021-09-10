Выходные удивят теплой погодой: возможны дожди

Температура воздуха на выходных будет достигать +26°С. Фото: pixabay.com

В выходные, 11 и 12 сентября, в Украине еще продлится теплая погода. Температура воздуха будет достигать +22...+26°С.

"Дождей в большинстве областей Украины не будет. Разве что в воскресенье в Крыму, Херсонской области, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного", - сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве 11-12 сентября будет сухая и солнечная погода со свежим утром и теплыми днями. Максимальная температура в столице в выходные будет держаться до +25°С.

В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.