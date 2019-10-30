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среда, 30 октября 2019 07:56

Выбрали судью Конституционного суда

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Выбрали судью Конституционного суда
На тайном голосовании Юровская получила 145 голосов за свою кандидатуру. Фото: media.slovoidilo.ua

Судью Конституционного суда Украины выбрали судьи на внеочередном всеукраинском съезде.

Победила Галина Юровская, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он утверждает, что на тайном голосовании Юровская получила 145 голосов за свою кандидатуру с 274.

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30 октября во втором туре будут выбирать между Оксаной Грищук, Александром Коровайко, Александром Прокопенко и Петром Филюком.

В Совете судей Украины сообщили, что всего было 15 кандидатур. В соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", назначенным на должность судьи Конституционного суда Украины будет тот кандидат, за которого отдадут свои голоса более половины от избранных делегатов.

Новым председателем Конституционного суда на спецзаседании судей 17 сентября избрали Александра Тупицкого. Его заместителем - Сергея Головатого.

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