Назначен Януковичем и имеет дом возле Ялты: кто такой новый глава Конституционного суда

Родился в Черкасской области, учился в Штатах, имеет имущество в Крыму и Донецке. ФОТО: Конституционный суд

Новым председателем Конституционного суда на спецзаседании судей 17 сентября избрали Александра Тупицкого. Его заместителем - Сергея Головатого.

Об этом сообщил отдел коммуникации суда.

Предыдущая руководительница Наталья Шаптала ушла с должности в тот же день после заявления об отставке.

Gazeta.ua рассказывает, что известно о новом председателя суда, который проверяет законы и другие акты на соответствие Конституции и толкует основной закон.

Коротко о жизни

Родился в селе Билозирья Черкасской области. Прошел военную службу. Работал фрезеровщиком на радиоприборном заводе Смелы и Черкасском заводе "Строммашина". Окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского по специальности "Правоведение". Имеет жену, сына и дочь. Сейчас ему 56 лет.

Карьера

В 1988 пришел в прокуратуру Донецка стажером. Впоследствии стал следователем и старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района города. В течение 2002-2009 возглавлял Куйбышевский райсуд. Входил в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Донецкой области и Совета судей области.

Учился в США по программе "Открытый мир", которую финансирует Конгресс.

2010-2013 работал в апелляционных судах Донецкой, Львовской, Днепропетровской областей.

В Конституционный суд Тупицкого признали по президентской квоте в мае 2013. Назначил его беглый президент Виктор Янукович. Принес присягу 15 числа того же месяца.

Награжден грамотой Государственной судебной администрации Украины, юбилейным знаком Высшего хозяйственного суда Украины и еще несколькими наградами.

Профиль Тупицкого есть на сайте "Ученые Украины". К нему присоединена одна работа - афтореферат его диссертации для получения кандидата наук по государственному управлению "Государственный механизм повышения качества профессиональной подготовки судей".

Деньги и имущество

По 2018 Тупицкий задекларировал дом в поселке Кореиз возле Ялты. Получил на него право собственности в 2012 году. Также в Кореизе имеет земельный участок.

В Донецке имеет гараж, жена - земельный участок, квартиру в совместной собственности. В Киеве судья арендует дачный дом.

Жена владеет BMW X6 2012 выпуска.

За 2018 в Конституционном суде Тупицкий заработал 2 954 718 гривен. То есть примерно 246 000 гривен ежемесячно.

Конституционный суд работает по новой Конституции с 1996 года - года ее принятия. В состав входит 18 судей: по 6 назначает президент, Верховная Рада и съезд судей. Кандидатуру выбирают на конкурсной основе.