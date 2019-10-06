Выбрали лучшего учителя Украины в 2019 году

Наталья Кидалова - лучшая учительница года Украина. Фото: из открытых источников

В Киеве выбрали лучшего учителя страны. В финал ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine вошло 10 педагогов.

Лучшей учительницей Украины стала Наталья Кидалова из Запорожской области, об этом сообщает ТСН.

Она преподает английский и украинский языки ученикам 23-й школы города Мелитополь.

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Торжественная церемония состоялась в Национальной опере в Киеве.

Всего было около трех тысяч претендентов. Победительница получит 250 тыс грн, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и один год бесплатного обучения от "Освитории".

Известный украинский педагог Василий Сухомлинский за проступки приказывал учеников полезными делами. Например, разбил кто-то стекло мячом, бачок с водой перелив или толкнул товарища. Сухомлинский каждый такой грех поручал ученику искупить тем, что посадить дерево, причем дерево быть фруктовым.